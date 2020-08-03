Ольга Сумская засветила синяки под глазами
12:43, 03 августа 2020Звезды
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Актриса показала лицо без фильтров.
Ольга показала фото / instagram.com/olgasumska
Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала в Instagram фотографии без фильтров.
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Звезда предстала в черной рубашке и бежевом жакете. А дополнили образ темные солнцезащитные очки. При этом на одном из фото видно, что у Ольги есть синяки под глазами. Вероятно, это результат ее кропотливой работы и бессонных ночей.
"Нарядилась в деловой стиль ради кастинга. Да, даже известные и опытные актеры частенько ходят на пробы", - написала Сумская.
Ольга показала фото / instagram.com/olgasumska
Как сообщал УНИАН, Ольга Сумская избавилась от своей "фирменной" родинки.
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