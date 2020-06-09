цей матеріал доступний українською

Ольга Сумская избавилась от своей "фирменной" родинки: появилось свежее фото актрисы

16:00, 09 июня 2020
Звезды
243 0
На пляж артистка отправилась со своим мужем Виталием Борисюком / Instagram Ольга Сумская

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась фотографиями с отдыха на Голубом озере в Киевской области. На пляж артистка отправилась со своим мужем Виталием Борисюком.

Читайте такжеПышнотелая солистка группы KAZKA сверкнула ягодицами в одном белье (видео)

Снимки она опубликовала в Instagram.

Актриса разместила снимки, на которых предстает в ярком лимонном купальнике. Вместе с тем Сумская похвасталась пышным бюстом и стройной фигурой. 

Однако поклонники больше обратили внимание не на фигуру артистки, а на некоторые изменения в ее внешности: если точнее, звезда удалила свою легендарную родинку, которая в течение многих лет была неотъемлемой частью ее образа.  

Instagram Ольга Сумская

То, что Сумская действительно это сделала, она подтвердила поклоннику в комментарии. Фанат спросил: "Ольга, вы удалили родинку?". На что актриса ответила утвердительно.

А так актриса выглядела раньше / Instagram Ольга Сумская

Поклонники в комментариях предположили, что сделала она это, чтобы обезопасить свое здоровье.  

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #актриса#Ольга Сумская