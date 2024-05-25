Актриса рассказала, что хейтеры часто критикуют ее за внешность.

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как относится к критике в сети. Звезда театра и кино также ответила на упреки хейтеров относительно ее внешности и мужа Виталия Борисюка.

По словам актрисы, она постоянно сталкивается с волной критики в соцсетях. Однако Сумская старается не реагировать на хейтеров и считает, что все негативные комментарии, делают ее наоборот популярной. Часто подписчики критикуют Ольгу за возраст и внешность, однако она не принимает близко к сердцу подобные высказывания:

Я все читаю. Я и хейт - это два понятия, которые идут рядом. Болезненно. Задевали и внешность, и личную жизнь... Я закалилась и научилась воспринимать это трезво. Вот пишут, что я на себя не похожа и что со мной случилось. Люди, нам сколько лет, время идет, мы меняемся. Я уважаю свой возраст

Более того, несмотря на то, что актриса в браке с Борисюком уже более 20 лет в браке, ее до сих пор хейтят за такой выбор. Мол, почему народная артистка Украины не вышла замуж за богача. Сумская резко ответила комментаторам и объяснила, что она вместе с Виталием из-за большой любви.

"А почему она постоянно с Борисюком? Она что, не могла за всю жизнь найти себе кого-то более богатого? Где тот миллионер?". Говорю: "Люди добрые, я не искала миллионера. Я вышла замуж за Борисюка, потому что любила и люблю его! Пусть эта любовь согревает мое сердце еще долгие годы. Потому что это счастье - найти свою вторую половинку. И это надо беречь, как зеницу ока. А хейтеры просто добавляют нам рейтинга", - указала Ольга.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, как переживает осуждение своей старшей дочери.

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