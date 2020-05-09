"Украинской крови во мне нет": Ольга Куриленко попала в скандал после неожиданного заявления

По ее словам, соответствующую информацию она узнала после теста ДНК.

Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко угодила в скандал после неожиданного заявления о своих корнях.

Накануне в своем Instagram Куриленко опубликовала пост, в котором поздравила с предстоящим Днем победы "наших". В ответ на это многие подписчики Куриленко поинтересовались, кого она считает "нашими". В ответ та заявила, что речь идет о всех республиках бывшего СССР, воевавших во Второй мировой войне.

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После этого Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка. За эти слова ей также пришлось оправдываться. "Я не говорила что славянка это национальность. А как тест ДНК работает - почитайте онлайн. Там все подробно написано. Мой тест ДНК показал другие страны. Среди них Россия, Белоруссия и Польша", - написала она.

"Почему вы решили, что я стыжусь. Я просто правду сказала. Национальность определяют по крови, ведь правда? Так вот я не 100% украинка. А тест ДНК показал что Украинской крови во мне вообще нет. Сори. Мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась", - отметила она в другом комментарии.

Как сообщал УНИАН, ранее Куриленко показала свое карантинное фото без макияжа.