Девушка подчеркнула, что с ней все хорошо.

Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан рассказала, что нашла ложную новость о своей "смерти" в результате ракетного обстрела Одессы 18 ноября.

Девушка увидела эту информацию на странице медиа "Украина в сердце" в Facebook и возмутилась распространением фейковой информации о себе.

"Люди, привет. Сегодня утром подписчица прислала мне новость с одной страницы в Facebook. Честно говоря, я в шоке", - сказала Ольга в своем Instagram.

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По словам Харлан, ее удивила не только сама ложь о ней, но и количество комментариев и репостов о якобы ее гибели.

"Люди, пожалуйста, давайте проверять достоверность информации, слава Богу, она фейковая. Со мной все хорошо, но отписывайтесь вот с таких страниц, не реагируйте на это. Это какой-то трэш для меня. И эти страницы, которые таким образом привлекают подписчиков - это очень низко".

Напоследок спортсменка поблагодарила всех за пожелания долголетия и отметила, что точно будет жить до 100 лет.

Напомним, недавно появилась информация о "смерти" Виктора Павлика. Однако его жена эмоционально отреагировала и заверила, что с певцом все хорошо.

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