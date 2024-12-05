Телеведущая отметила, что брат давно воюет на передовой.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая открыла бизнес в Великобритании. Впервые опубликовала фотографию своего родного брата Николая и рассказала, что он с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину от российских оккупантов. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.

Брат Ольги, как оказалось, служит в рядах элитного спецподразделения "Аратта" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Это подразделение известно своими смелыми операциями и высоким профессионализмом.

До сих пор Ольга Фреймут никогда не упоминала о брате в своих интервью и социальных сетях. Однако сейчас, когда его подразделение нуждается в помощи, она решила воспользоваться своей публичностью и обратилась к украинцам с просьбой поддержать "Аратту".

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"Это батальон "Аратта". Конечно, к этим людям у меня особое отношение, там мой родной брат. Объявляю сбор на дроны", - отметила ведущая.

Ведущая также поделилась своими переживаниями за брата, рассказав, что постоянно волнуется за него и молится за его возвращение домой живым и невредимым. Она отметила, что Николай - настоящий герой, который рискует своей жизнью ради свободы и независимости Украины.

Эта история - еще одно свидетельство того, что война не обошла ни одну украинскую семью. Она коснулась даже тех, кто, казалось бы, находится далеко от линии фронта. Ольга Фреймут, как и тысячи других украинцев, ежедневно переживает за своих родных и близких, которые защищают нашу страну.

Напомним, Ольга Фреймут показала, как готовится к Новому году с сыном в Великобритании.

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