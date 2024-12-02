Телеведущая с сыном уже украшают елку.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая открыла бизнес в Британии, поделилась атмосферными кадрами подготовки к новогодним праздникам.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото 8-летнего сына Валерия, который с энтузиазмом украшает елку в их британском доме. На снимке мальчик держит в руках зеленую красавицу, а на лице сияет счастливая улыбка.

"Пусть у нас у всех будет дом. С первым днем зимы", - написала Ольга под фото, добавив еще один снимок - новогоднего украшения в виде домика.

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Этим трогательным пожеланием она поздравила всех украинцев с началом зимы, намекая на важность иметь уютное и безопасное место, особенно в такое сложное время.

Фреймут также показала фрагмент своего уютного дома, украшенного к праздникам. На видео можно заметить гирлянды, праздничные венки и другие элементы декора, которые создают сказочную атмосферу.

Кто такая Ольга Фреймут

Ольга Фреймут - известная украинская телеведущая, которая запомнилась зрителям своей требовательностью и бескомпромиссностью в таких проектах, как "Ревизор" и "Инспектор Фреймут". Она всегда элегантна, имеет безупречные манеры и четко артикулирует. Ольга - не только успешная телеведущая, но и заботливая мама троих детей. Сейчас она живет в Великобритании, где создает уют для своей семьи и продолжает делиться моментами своей жизни с поклонниками в социальных сетях.

Напомним, Ольга Фреймут опубликовала новые фото с детьми из Великобритании.

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