Украинскую звезду обзывали и выгоняли из страны, когда узнали, что она украинка.

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут попала в неприятный инцидент за рубежом. Произошло это на днях в Польше, вероятно, когда звезда возвращалась из Украины в Великобританию, где живет с начала полномасштабного вторжения.

В своем Instagram знаменитость рассказала, что несколько дней она находилась в Польше, но ее поездка не обошлась без скандалов. По ее словам, она ехала в такси и разговаривала с водителем на украинском, подъехав к шлагбауму у таксиста не сработал пропуск, из-за чего на дороге образовалась пробка.

Вдруг к авто, где находилась Фреймут, подбежал другой водитель. Он был агрессивно настроен, а услышав, что женщина говорит на украинском, начал кричать на ведущую. Поляк обматерил украинскую звезду и выгонял ее из страны. Более того, он начал восхвалять российского диктатора Путина.

Ольга сняла этот момент на видео и распространила в сети. Прохожие, ставшие свидетелями инцидента, начали тыкать украинке средний палец и кричали, чтобы она убиралась прочь.

"Теплый" прием в Варшаве. Вот видеореакция на меня, которая разговаривала на украинском с таксистом. Мой таксист застрял на шлагбауме, у него не сработала карточка. Подбежал крепкий поляк и начал кричать: "К*рва, слава Путину!". Полячки в пожилом возрасте тыкали средние пальцы и просили покинуть страну", - написала знаменитость.

Еще на видео было слышно, что Фреймут шокирована таким поведением граждан Польши. Она требовала извинений у поляка, а в ответ на это только слышала нецензурные высказывания в свою сторону. В посте Ольга поддержала украинцев, которые из-за войны были вынуждены выехать за границу и сталкивались с подобными ситуациями.

"Я выражаю искреннюю любовь всем тем украинцам, которые сейчас вынужденно живут в Польше. У вас несокрушимый дух. Слава Украине", - добавила ведущая.

Напомним, ранее Ольга Фреймут впервые показала брата-защитника. Знаменитость рассказала, что он с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину от российских оккупантов.

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