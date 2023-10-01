Звездная мама защитила своего ребенка от обидчиков.

Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут поделилась с поклонниками новой фотографией, на которой предстала в достаточно неожиданном образе. Девушка позировала в машине. Однако пользователи сети обратили больше внимания на ее внешний вид.

Так, Злата надула губки, благодаря чему они стали намного больше, чем обычно. Кроме того, она томно смотрела в камеру, что добавило снимку некой соблазнительности.

На эту фотографию отреагировала сама Ольга Фреймут. Она оставила "огонь" в комментариях. При этом другие фолловеры наоборот захейтили Злату.

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Одна из подписчиц написала: "Какое страшное". Звездная мама не смогла пройти мимо обидчицы ее дочери, поэтому резко ей ответила.

"Вы о себе? Самокритично, но согласна. Вы – уродина", - написала Фреймут.

Напомним, ранее Фреймут сравнила детей с собачками и нарвалась на лютый хейт. Звезда решила "научить" украинцев общаться без матов, а в ответ получила порцию негатива.

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