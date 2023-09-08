Звезда решила "научить" украинцев общаться без матов, а в ответ получила порцию негатива.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут разместила в Instagram новый пост, в котором рассказала, как отказаться от плохих слов. Звезда поделилась своими "профессиональными" знаниями по этикету и отметила, что видит немало ругательств вокруг себя, даже в Telegram-каналах.

"Я очень боюсь ночек в Киеве, боюсь проспать тревогу, потому что маленькие дети - и сама являюсь ярой фанаткой жизни. Тогда захожу на форумы Telegram-каналов и вижу там сплошные матерные слова. И хоть сама владею такой лексикой, применяю ее как лекарство, когда, например, на меня по встречной кто-то едет, или выливаю кипяток на пальцы... Ученые же доказали, что матерные слова в быту утоляют физическую боль", - призналась Фреймут.

Также ведущая рассказала, что политикам и блогерам нужно отказаться от нецензурной брани, а вместо этого они должны демонстрировать "холодную и немую ярость в глазах". Не забыла Фреймут о детях, которые нередко могут материться. Их она сравнила с собачками, а родителей - с хозяевами.

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"Если вы родители и заметили, что дети подхватили плохую речь, пора реагировать. Да, дети могут пользоваться бранным словечком среди сверстников, чтобы быть "своими", но в моем присутствии это пресекаю. Без драмы, впрочем строго даю понять, что мне такой разговор не нравится. Дети - как собачки - они чувствуют, блефует хозяин или действительно злится. В нашей семье срабатывают длинные речи о том, что матерные слова применяются неблагополучными слоями общества, например, зэками и пьяницами", - заявила ведущая.

Слова о детях и собачках сильно возмутили сеть. Комментаторы начали критиковать Фреймут. Из-за попыток поучать украинцев ведущая нарвалась на лютый хейт, в комментариях ей пишут:

"Так вы действительно писали этот пост? А именно: "дети, как собачки"

"Вот ты *бнутая. "Дети как собаки"? Уже совсем мозг про*бала. Если твои дети - собаки, то ты точно - с*ка. Уж сколько тебе объясняли, что твои высеры этикета - это как пердеть в воду. Противно"

"Господи Боже. Дети как собачки. Отписываюсь, потому что не намерен больше читать подобную х*йню".

Что известно о Фреймут

Ольга Фреймут - известная украинская телеведущая и журналистка, родившаяся 13 апреля 1965 года в Луцке. Она стала известна благодаря своей работе на телевидении. Фреймут снималась в различных телевизионных программамах и проектах.

Напомним, недавно Фреймут всех разозлила тем, что вернулась в Украину впервые с начала полномасштабной войны, при этом сразу же анонсируя свои "курсы по этикету".

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