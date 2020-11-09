Телеведущая рассказала о перенесенной болезни COVID-19 и призналась, что боится повторного заражения.

Известная телеведущая Ольга Фреймут недавно переборола коронавирус. Она заразилась болезнью во время съемок телешоу "Танцы со звездами". Фреймут пришлось провести два эфира на самоизоляции и демонстрировать танцевальные номера на записи. В десятом эфире Ольга покинула программу.

В программе "Валерий Вечерний" звезда рассказала, как она перенесла болезнь и боится ли заразиться снова.

В начале эпидемии Оля смотрела с мужем хроники из Китая и рассуждала о судьбе китайцев. Тогда ей казалось, что эта далекая болезнь никогда не коснется украинцев.

COVID-19 Ольга пережила тяжело. Эта болезнь очень истощает организм, погружает в апатию. В первые дни заболевания Ольга чувствовала сильную головную боль и ужасную усталость. Позднее возникла сильная боль в ребрах и высокая температура.

По словам Ольги, коронавирусная история уже никогда не закончится, и нам нужно к ней адаптироваться. Она также надеется на вакцину от британских ученых, а российскому средству она не доверяет.

Фреймут призналась, что очень боится переболеть коронавирусом снова, ведь во второй раз болезнь протекает гораздо тяжелее. После перенесенного коронавируса Фреймут везде ходит в маске, не посещает людные места. Она начала боятся людей и держатся от них подальше.

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Автор: Екатерина Пулатова