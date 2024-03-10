Она сожалеет, что отношения завершились не так, как хотелось.

Украинская актриса Ольга Атанасова, которая известна по ролям в сериалах "Папаньки", "Две матери" и другим киноработам, рассказала об отношениях 11-летней дочери Адель с ее экс-супругом и алиментах.

Оказалось, что девочка редко общается с отцом, хотя раньше, по словам Ольги, у них были очень теплые отношения.

"Они общались в последний раз летом, к сожалению. Это болезненная тема для меня, потому что почему-то я была уверена на 100%, что они будут близкими всю жизнь. У них всегда были прекрасные отношения. Даже какое-то время мне казалось, что Адель - папина дочка. Возможно, позже все изменится. Но ведь она растет. Не знаю, нужно ли ей это будет лет через пять", - рассказала актриса в интервью изданию OBOZ.UA.

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Атанасова также добавила, что тоже не поддерживает связь с бывшим. Она назвала лишь сумму алиментов, которые получает на ребенка ежемесячно.

"Он дает на ребенка 100 евро в месяц. Вот такой уровень помощи. К сожалению, и здесь он проштрафился, что очень неожиданно для меня. Но, с другой стороны, я понимаю, что вся любовь, которая была направлена раньше на двоих родителей, сейчас достается только мне. Адель у меня очень хороший ребенок. Дерзкий, правда, иногда бывает, как мама. Но я ее за это не ругаю, пусть умеет отстаивать свои позиции", - сказала актриса.

К слову, Ольга разорвала отношения с мужем Сергеем еще до полномасштабного вторжения, однако официально она развелась только в марте 2023 года. Инициатором завершения их брака стал Сергей. Тогда актриса подчеркнула, что война не стала причиной развода, трещина в их паре началась еще раньше.

Напомним, ранее певица TAYANNA рассказала о сложных отношениях ее сына с отцом.

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