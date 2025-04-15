Украинка нарвалась на хейт из-за "искусственной красоты" и ответила на замечание об общении на русском в публичном пространстве.

Украинская модель Елена Золотарева, которая победила на конкурсе красоты Miss USA Universe, столкнулась с хейтом в сети после триумфа. Участница шоу "Супермама" получила немало критики из-за своей внешности, а также общения на русском на публике.

Пользователи упрекнули ее, что она изменила свою внешность с помощью "уколов красоты" и назвали ее красоту "искусственной". В ответ на это украинка выдала, что не должна всем угождать и быть идеальной для кого-то. Для нее главное, что ее красоту оценили на конкурса. Золотарева также озадачила сеть своими заявлениями о русском языке и участии на Miss USA Universe.

Ранее она заявляла, что считает себя "послом правды о войне и геноциде в Украине". Однако позже сказала, что не представляла Украину на конкурсе, а выступала за один из штатов Америки. Также Елена написала в Instagram, что всю жизнь общается на русском и будет делать это в дальнейшем. А на хейт она якобы не обращает внимания, потому что "закалена" негативными комментариями.

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"Как же вы достали со своим ссорами. Не красивая, искусственная, почему не государственная. Я представляла не Украину, а штат в Америке. Подпись на русском потому, что я разговариваю на этом языке. Русский появился еще до появления диктатора. Я на нем говорю, говорила и буду говорить. Не красивый, искусственный и так далее, окей. Это ваше мнение, оно имеет место быть, я не могу всем нравиться. Для меня главное, что меня достойно оценили на конкурсе, все остальное лишь мнение людей, которые меня не знают даже", - написала модель.

О победе на иностранном конкурсе красоты сообщила сама Золотарева в своих соцсетях. Тогда она опубликовала фото в короне и длинном платье.

"Я стала победительницей Miss USA Universe 2025. Исторический момент. Украинка представляла США и победила. Но на сцене я - Украина. Я - посол правды о войне и геноциде в Украине. Я помогаю нашей стране здесь, в США, собираю средства, поддерживаю армию, детей, женщин и семьи, которые пострадали от войны. Моя миссия - это любовь и правда", - отметила украинка.

До этого Елена также стала известной в сети благодаря победе в шоу "Супермама". После начала полномасштабного вторжения женщина вместе с дочкой переехала в США. Они живут во Флориде. Сейчас Елена активно развивает свой блог в Instagram.

Напомним, ранее Александр Педан высказался о языковом вопросе. Ведущий призвал родителей разговаривать с детьми на украинском. Шоумен категорически против толерантности к русскому языку и российскому контенту в Украине. Он считает, что сейчас нужно поддерживать и развивать все украинское.

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