Елена поблагодарила своих друзей и родных за поддержку.

Украинка Елена Золотарева победила на конкурсе красоты Miss USA Universe. Мероприятие состоялось 11 апреля в Лас-Вегасе. В нем участвовали представительницы разного возраста и разных стран мира.

О своем первом месте Елена рассказала в Instagram и показала видео с желанной короной.

"Я дарю свою победу всем тем, кто верил в меня. Моя семья и мои близкие люди, вы никогда не сомневались во мне. Я благодарна всем, кто верил в меня, поддерживал, терпел меня, кто побудил меня на это, но главное я благодарна себе, я это сделала. Главная корона - наши друзья", - отметила Золотарева.

Кстати, титул первой вице-мисс также достался девушке из Украины - Андриане Пущак.

Что известно о победительнице Miss USA Universe

Елена Золотарева является мастером по наращиванию волос. Она участвовала в шоу "СуперМамама" в четвертом сезоне. С начала полномасштабной войны выехала из Украины. Сейчас они с 5-летней дочкой находятся в США.

Напомним, ранее стало известно, что победительницу конкурса красоты "Мисс Шотландия" лишили титула. Модель потеряла свое звание из-за ссоры с охранниками в нетрезвом состоянии.

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