Елена Тополя рассказала о последствиях хирургического вмешательства.

Известная украинская певица Елена Тополя, более известная как Alyosha, рассказала о проблемах со своим здоровьем. Исполнительница призналась, что перенесла сложную операцию и объяснила, почему она ей понадобилась.

В комментарии для программы "Невероятной правде о звездах" артистка поделилась, что хирургическое вмешательство произошло несколько месяцев назад. По словам Елены, у нее диагностировали диастаз. Обычно такая проблема возникает у женщин после родов, когда расходятся прямые мышцы живота.

Тополя не стала долго думать над решением проблемы и обратилась за помощью к врачам, которые провели операцию. Во время хирургического вмешательства медики установили знаменитости специальную сетку, которая держит мышцы.

Сейчас звезда чувствует себя хорошо, однако после операции остались некоторые не слишком приятные последствия, в частности, большой шрам, который нельзя убрать. В будущем, говорит Елена, она планирует сделать большую татуировку, чтобы скрыть последствия диастаза.

"Я ложилась под нож. Может, увидите, как когда-то у меня здесь (на животе - УНИАН) будет большое тату. Я ставила сетку, потому что у меня было полное расхождение мышц - диастаз", - поделилась исполнительница.

К слову, ранее Тополя рассказывала, что у нее были проблемы с весом. Артистка потеряла много килограммов и не могла набрать нужный вес. Причиной этому были стрессы и чрезмерная загруженность на работе.

Напомним, ранее Елена Тополя посвятила рождественскую песню своему мужу. Композиция выполнена в джазовом стиле и пронизана атмосферой тепла, любви и семейного уюта.

Вас также могут заинтересовать новости: