Песня завораживает с первой минуты.

Певица Елена Тополя подарила своим поклонникам особый рождественский подарок - новую песню "О, это Рождество". Композиция выполнена в джазовом стиле и пронизана атмосферой тепла, любви и семейного уюта.

В своей песне Елена выразила искреннюю благодарность своему мужу, фронтмену группы "Антитела" Тарасу Тополе. По ее словам, "О, это Рождество" - это послание любви, адресованное именно ему. Артистка призналась, что именно благодаря поддержке и любви Тараса она чувствует себя настоящей королевой.

"Женщина становится королевой, когда рядом с ней настоящий король. Если мужчина хочет, чтобы его женщина была ангелом - он создает для нее Эдем. Я посвящаю эту песню моему единственному. Ты мое все! Люблю и точно знаю, что это взаимно. Ты лучший подарок Творца, я благодарна, мой любимый Тополька!", - рассказала певица.

Текст песни отражает глубокое чувство единства и взаимной поддержки в отношениях. Песня поражает не только теплыми словами, но и мелодичной джазовой аранжировкой, которая придает особый шарм праздничной атмосфере.

Отметим, что Тарас и Елена Тополя находятся в браке с 2013 года. Вместе они воспитывают троих детей: сыновей Романа и Марка, а также дочь Марию.

Напомним, жена Тараса Тополи ответила на слухи о разводе.

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