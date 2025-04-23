Известная юмористка также призналась, смогла ли бы вернуться в команду Студии "Квартал 95".

Елена Кравец - известная украинская актриса и юмористка, которая была одной из участников Студии "Квартал 95". Свою звездную карьеру она начинала в составе творческого объединения в 1998 году. Более 25 лет своей жизни звезда посвятила "Кварталу", но в 2022 году сообщила, что дальше проект будет существовать без ее участия.

В интервью для OBOZ.UA знаменитость объяснила, почему решила покинуть команду юмористов и сменить профессию. А также поделилась, смогла ли бы она в будущем вернуться к коллегам и снова выступать с ними на сцене.

Ведущая не скрывает, что решение, что она уйдет из "Квартала 95", было сложным для нее. На тот момент она находилась с младшими детьми за границей и в переписке сообщила коллегам, что больше не хочет быть частью команды. По ее словам, она поняла, что хочет развиваться в других сферах. К ее решению другие юмористы отнеслись с пониманием.

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"Решение уйти из "Квартала" было для меня непростым. Это огромная часть моей жизни, и там - очень родные, очень важные для меня люди, с которыми росла, творила, проживала свои самые яркие профессиональные этапы. Поэтому было тяжело. Но внутри я понимала: настал момент идти дальше. Коммуникация с коллегами происходила спокойно, с уважением. Я на тот момент была не в Украине, поэтому общались преимущественно через переписку. Я очень благодарна, что меня приняли с пониманием. Даже если просто сделали вид, что поняли - благодарна и за это", - вспомнила Кравец.

Сейчас актриса редко поддерживает связь с участниками "Квартала 95", но убеждена, что разошлись они мирно и без обид. Женщина с теплом вспоминает все те годы, проведенные вместе, и не жалеет о своем решении. В то же время она не исключает, что со временем может вернуться в команду и снова выступить на сцене юмористического проекта.

"Мы сейчас общаемся редко, но я не чувствую между нами обид или напряжения. Во мне осталось тепло. Допускаю ли я возвращение? По состоянию на сейчас - вряд ли. Но в жизни никогда нельзя говорить "никогда", - подчеркнула Елена.

Напомним, ранее УНИАН писал, что старшая дочь Кравец съехала из дома в 15 лет. Актриса объяснила, как решилась отпустить Марию, и не пожалела ли она о своем решении спустя семь лет.

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