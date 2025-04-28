Артистка призналась, что пишет президенту Украины, и поделилась, отвечает ли он ей.

Известная украинская артистка и ведущая Елена Кравец, которая ранее высказалась о молодежи, которая во время войны слушает певцов из РФ, рассказала о дружеских отношениях с украинским президентом Владимиром Зеленским. Экс-участница Студии "Квартал 95" поделилась подробностями общения с ним во время войны.

Как рассказала знаменитость в студии программы "Сніданок з 1+1", она поддерживает связь с лидером страны, но не так часто, как хотелось бы. Время от времени Кравец пишет своему давнему другу, с которым они вместе около 20 лет выступали на одной сцене. Обычно звезда адресует президенту слова поддержки.

Она призналась, что ей сложно объективно оценить Зеленского на посту главы государства, поскольку у нее очень теплое отношение к нему. Даже после 2022 года им удалось сохранить дружеские отношения. Чтобы не отвлекать политика, Кравец редко пишет Владимиру Александровичу, но он, хоть и короткими сообщениями, всегда отвечает ей.

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"Я совсем не объективна по отношению к нему. Я вижу его как человека, с которым я росла, работала, с которым связано очень много лет моей жизни. Мне трудно оценивать его как политика, потому что я вижу человека. Каждый раз я вспоминаю, как это было. Я действительно вижу по мимике и понимаю, что сейчас гнев просто колоссальный. Пишу ему редко, когда уже не могу держать в себе. Когда мне хочется просто мысленно подержать за руку, сказать: "Здесь рядом многие с тобой. Ты не один". Мне кажется, что в такие моменты поддержка важна. Я не удерживаюсь от этих слов. Он отвечает: "Спасибо", - поделилась актриса.

Напомним, ранее Елена Кравец объяснила, почему ушла из "Квартала 95", и есть ли у нее обида на коллег. Артистка также призналась, смогла ли бы она в будущем вернуться в команду, и насколько сложным для нее было решение о смене деятельности после 25 лет в Студии "Квартал 95". Как известно, знаменитость в 2022 году объявила, что проект продолжает существование без ее участия.

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