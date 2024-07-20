Актриса рассекретила, какими профессиями мечтают овладеть дочь и сын.

Известная украинская актриса, ведущая, экс-участница Студии "Квартал 95" Елена Кравец впервые за долгое время поделилась кадрами с сыном и дочками. Знаменитость рассказала, каких правил она придерживается в воспитании детей.

В своем Instagram Кравец опубликовала архивный снимок, на котором показала сразу троих детей. Заметно, что фотография сделана много лет назад. На ней двойняшки Екатерина и Иван еще совсем маленькая. Рядом с ними на фото также позировала старшая сестра Мария, которой сейчас уже 21 год.

Елена решила ответить на вопросы подписчиков. Один из них как раз касался воспитания. Ведущая говорит, что слово "воспитание" она почти не использует в своем лексиконе. Его она заменяет на "налаживание отношений". Также, как поделилась Кравец, детей она учит собственным примером, потому что убеждена, что это лучший метод воспитания.

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"Я бы хотела заменить навсегда слово "воспитание" на "налаживание отношений". А еще, помните, что когда-то вы родили себе любимого человека и он учится жизни, наблюдая за вами. Поэтому все вопросы только в эту сторону", - написала актриса.

Также Елена поделилась кадром уже подросших двойняшек. В подписи к фото она указала, что никогда не заставляет сына и дочерей что-то делать. Более того, звезда позволяет детям пользоваться гаджетами, сколько они захотят. Дело в том, что у детей довольно активный образ жизни, поэтому это позволяет им проводить свободное время как они хотят.

"Они не спрашивают у меня разрешения, а я как-то не очень запрещаю, если честно. Иногда мне тоже нужно время в гаджетах - по работе и для удовольствия, как всем. В их жизни есть еще очень много всего - школа, тренировки, велик, ролики, кино и друзья, поэтому гаджеты это только часть жизни. Пока что. Слава Богу. Мое мнение - нет, в основном все и так произойдет в свое время из-за любопытства и интереса", - отметила Кравец.

Также знаменитость рассекретила, кем мечтают стать 8-летние двойняшки. В частности, Катя планирует освоить профессию дизайнера интерьеров, а Иван хочет стать известным футболистом.

Напомним, ранее Елена Кравец призналась, жалеет ли об уходе из "Квартала". Актриса была участницей команды более 25 лет.

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