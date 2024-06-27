Актриса была участницей команды более 25 лет.

В 2022 году известная украинская юмористка и актриса Елена Кравец приняла сложное для себя решение - уйти из Студии "Квартал-95". Вместе с командой она выступала на сцене более 25 лет. Звезда шоу ответила, не жалеет ли она сейчас о своем уходе.

Кравец была настоящей звездой "Квартала", ведь в мужской команде она была единственной женщиной и играла самые яркие роли. Однако ее решение об уходе не стало сюрпризом для коллег. Елена уже давно планировала уйти и даже брала творческую паузу до этого.

Прошло уже 2 года, но актриса до сих пор не может до конца понять, правильно ли она тогда поступила. Кравец отметила, что для нее было очень важно мирно разойтись с коллегами и остаться с ними друзьями.

"Я внутренне перестала быть о развлечениях. Другая произошла прошивка. Это было ну очень тяжелое решение. Немного горделивая история, я признаюсь. Типа я подвожу людей, обижаю. Но если я остаюсь, то я подвожу себя. Мне тогда надо было выбрать себя. Мы можем нормально с ребятами разговаривать благодаря тому, что они знают меня давно. Я могла сказать, что мне нужно взять паузу. Когда я поняла, что пауза затянулась. Я сказала, что я ухожу. Я не мыслила категориями, правильное или неправильное решение, тогда оно было единственное возможное... Это единственное честное решение по отношению к людям, которые сыграли очень большую роль в моей жизни. Это люди, с которыми я взрослела", - поделилась Елена.

К слову, после ухода из "Квартала" юмористка стала ведущей. Она вела шоу "Тихий вечер" на канале "Дом". Сейчас она запустила собственный курс и обучает людей владению своим голосом.

Напомним, ранее Елена Кравец показала, какой сюрприз сделала отцу на юбилей.

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