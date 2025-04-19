Ведущий, у которого категорическая позиция относительно россиян, ответил, может ли когда-то измениться отношение к ним.

Известный украинский ведущий Алексей Суханов, который впервые станет отцом, впервые за долгое время заговорил о маме, которая до сих пор живет в России. Журналист поделился, когда в последний раз общался с родным человеком и почему не хочет говорить об этом.

Как известно, телезвезда родом из России. Много лет он строил карьеру на две страны, но в 2014 году поддержал протесты украинцев на Майдане Независимости и окончательно переехал в Украину из РФ. У Суханова четкая позиция относительно войны: он осуждает путинский режим и поддерживает украинских защитников.

Говорить о своих родных в стране-агрессоре ведущий не хочет. Он разорвал с ними связь после начала полномасштабного вторжения и вычеркнул их из своей жизни окончательно. В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" знаменитость поделился, что среди этих людей и его мама. Последний раз они общались еще в 2022 году.

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"В феврале 22-го общался. Наверное, если бы что-то случилось, сообщили бы. Я не хочу об этом", - сказал Суханов.

Алексей Станиславович убежден, что Россию и ее жителей невозможно изменить. Он предполагает, что только очистив РФ и построив на том месте новую страну, возможно изменить свое отношение к тем территориям. Однако сейчас у него "исчерпались кредиты доверия".

"Для меня той территории не существует. В моей голове все кредиты она исчерпала и воспользовалась всем. Относительно России - нет, я не верю: она никогда не будет другой. Я не верю в оппозицию, потому что я их тоже вижу в многообразии ситуаций. Только если вот закрыть, хлоркой залить, накрыть пленкой, дать постоять лет десять, потом снять, пригласить уборщиц, чтобы это вымыли и запустить новую на том месте страну. Тогда - да, а больше - никак", - подчеркнул журналист.

Суханов видит лишь единственный выход для России. В частности, по его мнению, для террористической страны нужен международный лидер, который бы смог кардинально изменить законы в РФ, а сами россияне перестали бы поклоняться диктатору.

"Мне кажется, что единственное спасение для той территории заключается только в том, чтобы назначить там какого-то наместника от международной организации и просто под патронат отдать, чтобы никого их не было во власти, чтобы все перепрограммировали свои мозги. Но о чем говорить, когда алкоголь, отсутствие образования... Но нам надо думать о своем, пытаясь защититься от той гадости", - добавил ведущий.

Напомним, ранее Алексей Суханов впервые рассказал о своей личной жизни. Телезвезда признался, что сейчас влюблен, но раскрывать свою избранницу он не стал и объяснил, почему не считает нужным говорить об этом.

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