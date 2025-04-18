Также он рассказал о своей сексуальной ориентации.

Ведущий программы "Говорит вся страна" Алексей Суханов впервые рассказал о своей личной жизни. В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" он признался, что сейчас влюблен.

Однако, как отметил телеведущий, он не хочет об этом рассказывать более детально, так как считает неуважением делиться личным счастьям по отношению к людям, которые теряют своих близких на войне.

"Сейчас я влюблен. Нельзя жить без любви. Счастье любит тишину. Перед кем мне хвастаться?! Это крайне невежливо, когда сейчас люди теряют своих близких и любимых. Это неправильно и отсутствие уважения", — объяснил ведущий.

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Также Суханов рассекретил свою сексуальную ориентацию. Он говорит, что ему нравятся и мужчины, и женщины. Для него на первом месте - внутрення красота, а какого пола человек - не важно.

"У меня никогда не было в постели уродливых людей. В сексе были только красивые люди. Но я сторонник того, когда в постели только двое. Человек не определяется тем, с кем он живет: какого мнения, ориентации, возраста, статуса, национальности… Человек определяется своими чертами", — подчеркнул шоумен.

Напомним, ранее Алексей Суханов раскрыл свой неизлечимый диагноз, с которым живет уже пять лет.

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