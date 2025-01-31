Алексей Нагрудный поделился трогательными кадрами с мальчиком по случаю важного праздника.

Украинский актер Алексей Нагрудный, известный по роли Юрия Сердюка в сериале "Женский доктор", а также по картинам "Сердце матери", "Никто не идеален", поделился новыми кадрами со своим младшим сыном Евгением. Знаменитость посвятил малышу пост в сети по случаю особого праздника.

В своем Instagram артист сообщил, что сегодня, 31 января, мальчику исполнился год. Он поделился с подписчиками видео с фотосессии, которую они с женой устроили перед днем рождения сына.

На кадрах Евгений позирует на камеру с праздничным тортом в рубашке и классических штанишках, а также играет в ванной. Рядом с ним на некоторых кадрах был его звездный папа. В подписи к видео Нагрудный оставил трогательное поздравление для малыша и рассказал, как изменилась его жизнь с появлением ребенка.

Видео дня

По словам актера, рождение Евгения принесло в его жизнь еще больше радости, счастья и любви. С каждым днем любовь к малышу становится все сильнее, говорит Алексей Владимирович. Он отметил, что всегда будет рядом с сыном и будет поддерживать его во всех начинаниях. А также пожелал ему много радости и любви в жизни.

"Сыночек, тебе сегодня 1 год! Год назад ты пришел в этот мир и навсегда изменил нашу жизнь. С первого дня ты наполнил наш дом светом, любовью и безграничным счастьем. Помним тот первый взгляд, первое прикосновение - и с каждым днем наши сердца любят тебя еще больше. Каждая твоя улыбка - это самая большая награда, каждый шаг - наша маленькая, но такая важная победа. Впереди еще столько открытий, и мы обещаем быть рядом, держать тебя за руку и всегда поддерживать. С Днем рождения, наш мальчик! Пусть твоя жизнь будет полна радости, тепла и любви", - растрогал Нагрудный.

К слову, кинозвезда также воспитывает старшего сына от предыдущего брака - 15-летнего Александра. Со второй женой - Светланой Горошковой - артист женился в апреле 2019 года. До этого они долгое время жили в гражданском браке. А в январе прошлого года Нагрудный во второй раз стал отцом.

Напомним, ранее Алексей Нагрудный признался, готов ли пойти на фронт. 50-летний артист подчеркнул, что не будет убегать, если получит повестку.

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