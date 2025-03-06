Звездная семья с размахом отпраздновала день рождения дочери и поразила своими "луками" на празднике.

Известный украинский боксер, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик и его жена Екатерина устроили грандиозное празднование для своей дочери по случаю ее 15-летия. На празднике выступали звезды, был большой торт и немало приглашенных гостей. Однако внимание сети привлек образ избранницы спортсмена. Стало известно, сколько стоил ее "лук".

Как пишет Telegram-канал "Harley Quinn", празднование состоялось 28 февраля, но где именно оно проходило - неизвестно. Это была вечеринка в стиле "тяжелый люкс": фотозона, дорогая одежда, выступления певиц.

Для важного семейного события Екатерина выбрала стильное корсетное платье, которое из длинного вечернего наряда легко трансформировалось в короткое платье. Его стоимость автор канала не назвала. Однако она раскрыла цену украшений, которые выбрала женщина для праздника. В частности, она показалась в дорогих серьгах бренда Van Cleef, часах Rolex и с сумкой Hermes.

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"В какой-то момент показалось, что это уже не день рождения подростка, а какой-то банкет после Оскара. Внимательно изучила наряд Екатерины, где уместилось все лучшее сразу: брендовые часы, брендовая сумка, корсетные ленты, украшения от Van Cleef. Не хватило перьев, пайеток и жемчуга", - говорится в Telegram-канале.

Оказалось, что сумка любимой боксера стоила 52 тысячи долларов (более 2 миллионов гривен). Почти такой же стоимости были часы Екатерины, которые обошлись ей в 53 тысячи долларов, а это также более 2 миллионов гривен. Однако самым дорогим в образе Усик были серьги. Их стоимость составляет 54 тысячи евро (почти 2,5 миллиона гривен).

В целом только на одни украшения женщина потратила более 6,5 миллиона гривен. Можно предположить, что вместе с платьем и обувью на каблуках эта сумма достигла 7 миллионов. А вот что касается ее мужа, то он пришел на праздник в классическом черном костюме с галстуком-бантом. Цену его "лука" в сети не раскрыли.

Дочь супругов Елизавета показалась на празднике в черном коротком платье и кедах. В тот день для нее свои лучшие хиты исполнили Надя Дорофеева и Алена Омаргалиева. Сколько стоит выступление этих звезд на корпоративе - неизвестно. Впрочем, вполне вероятно, что речь идет о десятках тысяч долларов.

К слову, боксер уже много лет живет в браке с Екатериной. Они поженились в 2009 году в Симферополе. В 2014 году звездная семья переехала в Киев. Сейчас пара воспитывает четверых детей: 15-летнюю Елизавету, 11-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.

Напомним, ранее Екатерина Усик растрогала фото с мужем и поздравила его с праздником. Женщина поделилась семейными кадрами, сделанными несколько лет назад, с любимым и детьми.

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