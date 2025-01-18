Екатерина сообщила о еще одном важном празднике в семье.

Накануне, 17 января, кроме Оли Поляковой и Кристины Соловий, свой день рождения также отмечал знаменитый украинский боксер, чемпион мира Александр Усик. Титулованному спортсмену исполнилось 38 лет.

По случаю важного праздника к знаменитости публично обратилась его жена - Екатерина - в своем Instagram. Возлюбленная звезды украинского бокса поздравила мужа с днем рождения. А также она поделилась семейными кадрами. На фото, которые опубликовала Екатерина в "сториз", показалась она сама, Александр и их дети.

Избранница боксера коротко и лаконично, но не менее трогательно поздравила его с 38-летием. В подписи к снимкам женщина в очередной раз призналась в любви Усику.

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"С твоим днем, люблю", - написала Екатерина.

Как известно, супруги знакомы еще с детства. Они выросли в Симферополе и учились в одной школе. Влюбленных считают одной из самых крепких пар в Украине. В браке Усики находятся уже 16 лет. Пара воспитывает четверых детей - сыновей Кирилла, Михаила и дочерей Елизавету и Марию.

А сегодня, 18 января, кстати, свой день рождения празднует также сын Александра и Екатерины - Михаил. Мальчику исполнилось 10 лет. По случаю праздника его звездная мама показала его фото и продемонстрировала, как он вырос.

"Сегодня 10 лет. Моя любовь. Поздравляю нас с днем рождения Мишани", - поздравила Екатерина сына в подписи к кадрам.

Напомним, ранее Екатерина Усик показала, как эмоционально болела за любимого в бою с Фьюри. В декабре состоялся долгожданный реванш украинского и британского боксеров, в котором Александр одержал победу. Во время поединка избранница украинца не сдерживала эмоций и пыталась поддержать мужа.

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