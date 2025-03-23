Она также ответила, почему быстро покинула проект.

Участница романтического реалити "Холостяк-13" Алина Пухальская рассказала, общается ли с главным героем Александром Тереном и победительницей Инной Белень после шоу.

Сомелье, которая покинула проект во втором выпуске, отметила, что у них не произошло магии с ветераном войны. Это и стало причиной того, что девушка быстро завершила участие в шоу.

"Он, кстати, классный парень, он мне как нравился, так и нравится. Просто я не его типаж. У меня нет к нему претензий. Но он для меня немножко холодный, а я люблю более эмоциональные отношения. Сейчас я за ним не слежу в соцсетях, но от него не спрячешься. Он же везде, поэтому так или иначе я слежу", - призналась Алина в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ".

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Также Пухальская ответила, общается ли с Инной Белень, которую в финале выбрал Терен.

"У нас очень классные отношения со всеми девушками, но я с Инной не очень там прямо общаюсь, мы не лучшие подружки, но здороваемся, имеем какую-то связь", - добавила Алина.

К слову, в конце 2024 года завершился тринадцатый сезон реалити "Холостяк". За сердце ветерана войны Александра "Терена" Будько соревновались 13 девушек. Победительницей стала волонтер Инна Белень, с которой мужчина продолжил свои отношения после шоу. Но позже поклонники заметили, что у влюбленных не все так хорошо и в начале февраля сам Александр подтвердил, что они больше не пара.

Напомним, ранее участница "Холостяка" Настя отреагировала на расставание Терена и Инны.

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