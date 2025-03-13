Блогерша рассказала, как главный герой шоу отреагировал на ее нового парня.

Участница 13 сезона шоу "Холостяк", блогерша Анастасия Анисимова высказалась об отношениях с главным героем проекта - ветераном войны Александром "Тереном" Будько. Девушка объяснила, были ли у нее чувства к общественному деятелю, а также рассказала о своем новом романе.

В комментарии для программы "По хатах" звезда сети не стала скрывать, что у нее были чувства к бывшему "холостяку". Участница реалити мечтала построить с ним отношения, но не получила розу от Александра и покинула шоу. Анисимова признается, что не ожидала, что так быстро уйдет из проекта, это ее шокировало тогда.

"У меня были чувства к Александру. Я не скрывала этого. Уходила с проекта со слезами на глазах. Это был микс эмоций. Действительно зарождались чувства к "Терену". Я не ожидала, что уйду так быстро. Когда подходила на церемонии к Александру, а у него не было розы в руках, то была шокирована. Спросила у него: "Что происходит", - поделилась Анастасия.

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В дополнение, блогерша в очередной раз подчеркнула, что на проект она пришла именно ради Александра. После завершения шоу она больше ни разу не виделась и не общалась с общественным деятелем. По ее словам, сам ветеран войны ни разу не инициировал их встречи.

После участия в реалити Анастасия встретила свою любовь. Сейчас она уже пять месяцев находится в отношениях с мужчиной Егором, который работает на съемочной площадке "Холостяка". По словам девушки, на пост-шоу "Терен" подошел к ней и обнял. Военный искренне порадовался за блогершу, чье сердце на тот момент уже было занято. После знакомства с ее избранником Александр пожелал им счастья.

Анисимова добавила, что хорошо относится к "холостяку": "Я отношусь к Александру хорошо, несмотря на хейт, который на него льется и то, что они разошлись с Инной. Я уважаю его как человека и как военного".

К слову, самому главному герою шоу не удалось построить личную жизнь. У него были отношения с победительницей реалити волонтером Инной Белень, но в феврале этого года пара распалась.

Напомним, ранее Настя Анисимова отреагировала на расставание "Терена" и Инны. Блогерша поделилась, поддерживает ли сейчас связь с волонтеркой и призналась, что разрыв пары не был очевидным для нее.

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