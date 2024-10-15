Во время выступления Ханса Циммера зал осветили синими и желтыми цветами.

Известный немецкий композитор Ханс Циммер, который считается одним из самых успешных музыкальных авторов Голливуда, публично поддержал Украину во время своего концерта в октябре.

Это произошло во время выступления знаменитости, создавшего саундтреки к фильмам "Дюна", "Пираты Карибского моря", "Король-лев", "Гладиатор" и "Интерстеллар", в Лас-Вегасе, США. На концерте зал засветили синим и желтым цветами.

В Telegram-канале United 24 распространили видео с выступления композитора и отметили, что Ханс уже далеко не впервые демонстрирует свою поддержку Украине. Его позиция относительно войны известна еще с первых дней полномасштабного вторжения. На его концертах часто появляется украинская символика или упоминания об украинских военных.

На последнем концерте Циммера в Лас-Вегасе, прожекторы светили цветами украинского флага. Более того, свою поддержку артист продемонстрировал и тем, что в составе его оркестра играли украинские музыканты.

К слову, одним из самых ярких проявлений поддержки композитора был его европейский тур в марте 2022 года. Тогда в его оркестре играли 10 украинцев из Одесского оперного театра. Во время концертов Ханс посвятил саундтрек из фильма "Чудо-женщина 1984" всем украинским женщинам. На экранах за сценой были изображения украинского флага и украинок, ставших на защиту страны.

Напомним, ранее лидер известной американской группы "Twisted Sister" публично поддержал Украину. Артист признался, что имеет украинские корни.

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