Позже он заявил, что это "информационная атака".

Музыкант Олег Скрипка попал в громкий скандал. Он выступил на фестивале Music Saves the World в Черногории с артистами-беженцами из России.

Российская продюсер Мария Семушкина ранее очень часто проводила этот фестиваль в стране-агрессора, однако тогда он назывался "Усадьба Jazz". После того, как она переехала за границу, решила изменить название мероприятия.

В этом году она предложила поучаствовать в нем Олеге Скрипке, и тот согласился.

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"Я пригласила Олега на сцену и вместе музыкантами-беженцами из России и певицей Gladys из Франции произошел отличный jam session. На одной музыкальной частоте и во имя мира", - написала Семушкина на своей странице в Facebook.

Известно, что на фестивале присутствовало много россиян. Тем более в афише было заявлено, что на нем будут собирать деньги на помощь украинским и российским беженцам.

Однако после волны хейта в сети и возмущения украинцев Семушкина удалила этот пост, а сам Скрипка сказал, что это "информационная атака".

"Мы выступали в Черногории с концертами. И я посетил одно мероприятие, которое должно было помочь украинским детям. А потом оказалось, что там были русские в организации или где-то там", - сказал музыкант.

Напомним, ранее Олег Скрипка осудил феминизм и похвалил украинок. После этого его зайхетили в сети, поэтому у него не осталось выбора, как оправдаться за свои слова.

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