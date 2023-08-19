Он заявил, что у нас везде есть место для женщин.

Украинский артист Олег Скрипка вышел на связь с поклонниками после скандального выражения о феминизме и заявил, что обожает женщин. На своей странице в Instagram он выложил видео, в котором сказал, что рыцарские корни еще никто не отменял.

"Если мы коснемся темы женщин, я, как украинский мужчина, уважаю и обожаю женщин, потому что рыцарские наши корни, казацкие - никто не отменял. У нас это отношение к женщинам в крови, это основа. То, что мы уважаем и чтим женщин, это в базе нашего воспитания", - сказал Скрипка.

Он добавил, что сейчас женщины воюют бок о бок с мужчинами, поэтому наше общество сбалансировано. По его словам, у нас везде есть место для женщин.

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"Они и воюют, и управляют предприятиями. В шоу-бизнесе лучшие менеджеры – это женщины, организаторы концертов, организаторы фестивалей и благотворительных фондов. Это очевидно", - уточнил Скрипка.

Скандал с феминизмом - подробности

В одном из интервью Олег Скрипка осудил феминизм и похвалил украинок. Он сказал:

"Украинские женщины - они хозяйственные и они сексуальные, умные. Они как менеджеры, дома создают уют и уважают мужчин, у нас есть такая штука. А европейские женщины - они феминистки, а феминизм - это женский эгоизм, на самом деле".

После таких высказываний на него обрушилась волна хейта не только среди пользователей сети, но и среди коллег. Например, певица Оля Цыбульская ответила Скрипке, что женщины рождены не для того, чтобы угождать мужчинам.

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