Музыкант сравнил менталитет женщин из Украины и Франции.

Украинский музыкант Олег Скрипка рассказал, чем украинки отличаются от других женщин. Артист отметил, что во время одной из поездок во Францию заметил большую разницу между жительницами стран.

"Французы на нас женятся, потому что мы душевные и мы пластичные. Мы очень комфортны в общении. С нами очень приятно и удобно спариваться, с украинцами. Вот есть четыре группы крови, а я какая-то группа крови донорская. И мы доноры", - заявил Скрипка в новом подкасте, которым он поделился на своем официальном YouTube-канале.

По словам артиста, украинские женщины почитают мужчин. А женщины в других странах, как считает Скрипка, феминистичны.

"Украинские женщины - они хозяйственные и они сексуальные, умные. Они как менеджеры, дома создают уют и уважают мужчин, у нас есть такая штука. А европейские женщины - они феминистки, а феминизм - это женский эгоизм, на самом деле. Есть определенная иерархия, есть самоуважение и уважение к партнеру. Этот феминизм, действительно, есть там самоуважение у женщин к себе, а нет уважения к мужчине", - рассказал артист.

Также Скрипка заявил, что среди украинок все же есть "невоспитанные инстасамки". Однако, по словам артиста, даже у них внутри есть "золотая женщина", которую нужно доставать на поверхность.

Напомним, в этом же подкасты Скрипка признался, что думает о Коле Серге. Артист отметил, что поведение основателя "Культурного десанта" его шокировало.

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