Даша Ульянова предстала в свадебном платье.

Победительница романтического реалити "Холостяк-10" Даша Ульянова опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она позирует в свадебном платье и фате, а рядом с ней стоит певец Олег Кензов в костюме. Опережая домыслы поклонников, Даша сразу отметила, что в таком образе она снялась в новом клипе артиста.

"Сегодня у Олега вышел новый клип и мне посчастливилось в нём участвовать. Новый опыт, крутые эмоции и моя непревзойдённая актёрская игра. Мы старались поднять вам настроение, поэтому все быстренько смотрим", - подписала фото Ульянова.

Напомним, Даша Ульянова была участницей 10 сезона реалити "Холостяк". В финале проекта главный герой, пилот Макс Михайлюк вручил девушке заветное кольцо. Но после проекта пара не осталась вместе, так как Даша не смогла простить Максу измену, которая произошла на проекте.

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Автор: Диана Могилевич