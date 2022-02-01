Певица отдыхает без мужа и сыновей.

Популярная украинская певица Джамала отправилась в отпуск к океану. Звезда без своих парней - мужа и двух сыновей - отдыхает на Шри-Ланке.

На своей странице в Instagram Джамала поделилась разнообразными фото и видео из экзотической страны.

У океана звезда фотографируется в различном красивом наряде, демонстрирует натуральную красоту без макияжа и причесок.

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Так, на днях на острове было ветрено, шел дождь, но Джамалу это не остановило и она счастливая гуляла у океана. Она сделала несколько фото и сняла видео во время захода солнца.

"Из потерь - океан "сожрал" мою сережку. Из достояний - редкий винил Count Basie за 5 долларов. Тук-тук. Ливень. Волны. Океан. Закат солнца", - подписала кадры Джамала.

Раньше Джамала поделилась с подписчиками секретом своего похудения. Артистке удалось сбросить около 12 килограммов.

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