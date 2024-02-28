Ей пришлось отложить все планы.

Блогер и ведущая Алина Шаманская, которая активно ведет свой Instagram и сейчас находится в США, в последнее время не выходила на связь с подписчиками. Однако сегодня, 28 февраля, она рассказала, почему не появлялась в сети.

Оказалось, что Алина готовилась к поездке в Украину.

"Последнее время я жила с бабочками в животе и приятным ожиданием, ведь 28 февраля я должна была бы вылететь в Киев", - написала она.

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Но этого, по ее словам, не произошло. Шаманская написала перечень дел, которые ей пришлось отложить.

"Я планировала снять 15-20 подкастов и уже получила согласие от героев, которых пригласила на съемки. Планировала впервые в жизни отпраздновать свой День рождения в кругу друзей. Половину из которых пригласила еще 2 недели назад. Мы уже утвердили и договорились с местом проведения", - отметила Алина.

Также она добавила, что планировалась серия съемок в ТВ и YouTube-проектах с ее участием и много рекламных интеграций с ТОП-брендами. А еще Алина мечтала попасть к украинским специалистам в сфере медицины и косметологии.

"Желанный косметологический уход, аппараты, массажи, чек-ап организма, стоматолог и еще очень сверхважное по медицине", - написала Шаманская.

Однако причину отмены всех дел Алина не называет. Только заинтриговала так:

"Из-за определенных обстоятельств, моя желанная поездка отменена на неопределенный срок. Мое состояние описать трудно".

Также оказалось, что у блогера теперь будут проблемы с визой.

"По туристической визе мне необходимо вылетать раз в полгода обязательно, а в этот раз так не произойдет. Поэтому я должна начинать переоформлять свой тип визы. А эта процедура может занять от 5-6 месяцев до нескольких лет. Покидать территорию США в период оформления - запрещено. То есть я застряну без права выезда неизвестно на сколько", - подчеркнула она.

А потом Шаманская добавила, что война - это не основная причина того, почему она не может вернуться в Украину с сыном Артуром.

Напомним, недавно Алина Шаманская призналась, платит ли бывший муж алименты.

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