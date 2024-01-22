Фото инстаграм Алины Шаманской

Блогер и ведущая Алина Шаманская, которая в прошлом году объявила о завершении отношений с мужем Русланом Ханумаком, недавно рассказала в Instagram, помогает ли ей бывший возлюбленный в финансовых вопросах. У пары есть общий 6-летний сын Артур. 

"Зарабатываю на жизнь своим блогом. Нет, жить и обеспечивать сына папа ребенка мне не помогает. Алименты - нет, мы еще официально не разведены (в процессе)", - написала Алина. 

Скриншот сторис Алины Шаманской 

Далее одна из подписчиц написала блогерше информацию, что алименты можно получать, когда пара официально не разведена. Однако Шаманская не хочет тратить на это время. 

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"Насильно требовать у меня желания нет. Считаю, что такие вещи должны быть либо добровольными, либо я сама справлюсь", - ответила женщина. 

Скриншот сторис Алины Шаманской 

Напомним, Алина Шаманская и Руслан Ханумак прожили вместе 6 лет. В 2023 году они подали на развод. По слухам, последней каплей для Алины стало то, что мужчина якобы проводил время с другой женщиной и даже публично оскорблял ее. Руслан же заявил, что ничего не было и благодарен бывшей за семейные годы. 

Сейчас Шаманская запустила свой YouTube-проект "Розлючена", где обсуждает со звездами семейную жизнь и развод. Алина живет на две страны: Америку и Украину. 

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