Она долгое время не могла оправиться от потери ребенка.

Украинская певица Камалия впервые рассказала о непростом пути к материнству. Оказалось, что она пережила два выкидыша на позднем сроке беременности.

Артистка отметила, что было трудно смириться с потерей ребенка. Однако ее очень поддерживали близкие люди, друзья и муж.

"Помогали также медитация, спорт, отдых. Мне врач говорил, что нужно не зацикливаться и не думать об этом. Потому что, когда очень сильно хочешь, то ничего не получается. Я сразу погружалась в работу, нагружала себя. Плюс лошади, соревнования, песни, клипы, выступления", - рассказала Камалия в интервью Славе Демину.

Но когда певица забеременела снова, то волновалась, что снова не сможет выносить и родить ребенка.

"Я боялась радоваться. А мне врач сказал: "Вот живи так и ничего не бойся. Будет - значит будет, не будет - будешь пробовать еще". У Захура есть дети от первого брака и он говорил, что особо не хочет детей. А мне очень хотелось ребенка, хотелось реализоваться. Когда ходила беременной, то было до последнего страшно. Но я постоянно была на связи с врачами, все было под контролем", - добавила Камалия.

К слову, сейчас 10-летние дочери певицы и пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура - Арабелла и Мирабелла - живут в Великобритании. Там они учатся в престижной школе.

Напомним, ранее певица Камалия впервые рассказала, что у нее был рак.

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