Певица призналась, что ее сердце занято.

Известная украинская певица Камалия впервые за долгое время откровенно рассказала о своей личной жизни. Артистка призналась, состоит ли в отношениях.

Артистка презентовала новую композицию "Нежно" и клип к ней. В видео она неожиданно появилась в свадебном платье, намекнув, что ее сердце занято. В песне исполнительница воспевает любовь, сама она говорит, что "Нежно" - это "гимн всех невест".

"Эту песню я написала вместе со своей командой, вложив в нее все свои чувства и переживания. В этом видеоклипе я открываю перед вами свое сердце. Вы увидите невесту, которая ищет свой путь к настоящей любви, символизируя смелость и самоотверженность, которые должны быть в каждой паре. Песня "Нежно" сопровождает каждый мой шаг, подчеркивая эмоции и чувства, которые я переживаю на своем пути. Как я нежно люблю, эти слова звучат в каждой ноте этой мелодии", - поделилась Камалия.

Певица дала интервью для канала М1, во время которого также показалась в свадебном платье. Оказывается, одеть этот наряд в новой видеоработе - это была не только идея режиссера клипа, но и самой Камалии.

"У нас сошлись мысли, мы в один момент, в одну секунду думали об одном и том же", - рассказала артистка.

На вопросы ведущих о личной жизни звезды, знаменитость была немногословной. Однако она призналась, что сейчас ее сердце занято и она влюблена:

Платье настоящее, кольцо настоящее, цветы настоящие, я влюблена.

В то же время Камалия не раскрыла личность своего возлюбленного и не стала рассказывать, состоит ли она в отношениях.

Что известно о личной жизни Камалии

Исполнительница в 2003 году вышла замуж за миллиардера с пакистанскими корнями, предпринимателя Мохаммада Захура. У супругов родились дочери Арабелла и Мирабелла, которым недавно исполнилось 10 лет.

Брак знаменитостей длился 20 лет, но в 2023 году они ошеломили новостью о разводе. Пара не раскрывает причин разрыва отношений. Однако Захур и Камалия даже после расставания продолжают общаться и часто проводят время вместе.

Также артистка состояла в отношениях с мужчиной Михаилом. Вокруг их романа ходило немало слухов. В апреле 2024 года в сети распространились фото с окровавленным лицом Камалии. На ее лице были видны гематомы и кровь. Поклонники предполагали, что именно Михаил совершал насилие над звездой. Позже появилась информация, что новый избранник не мог обеспечить певицу и употреблял наркотики. Пока неизвестно, разорвала ли Камалия отношения с абьюзером.

Напомним, ранее Камалия показала своего отца и трогательно обратилась к нему.

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