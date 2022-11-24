Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась, как справляется с отключениями света в столице. Звезда показала видео, как варит суп с мужем прямо в подъезде. Виталий Борисюк включил газовую горелку. Свет обеспечили при помощи свечей.
"Не пропадем. Такие лайфхаки, украинцы ко всему приспособились", – сказала Сумская на камеру.
Также звезда отметила, что советует всем запастись необходимым, так как отключения электроэнергии в ближашее время будут еще неоднократно:
"После сегодняшнего обстрела Киева и области поняла, что стоит все же запастись самым необходимым. Скажем такие баллончики с газом, чтобы приготовить суп, которого хватит на пару дней. Мы пока без света и без воды".
Обстрел 23 ноября: подробности
Во второй половине для 23 ноября россияне совершили очередной обстрел критической инфраструктуры мирных городов Украины. Из-за этого практически вся страна осталась без электроснабжения, сообщали о перебоях со связью. Из-за повреждений по всей стране были введены аварийные отключения электроэнергии.
Напомним, Ольга Сумская шокировала внешним видом и показала собственное укрытие от обстрелов.