Актриса театра и кино опубликовала видео, как варит суп прямо в подъезде.

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская поделилась, как справляется с отключениями света в столице. Звезда показала видео, как варит суп с мужем прямо в подъезде. Виталий Борисюк включил газовую горелку. Свет обеспечили при помощи свечей.

"Не пропадем. Такие лайфхаки, украинцы ко всему приспособились", – сказала Сумская на камеру.

Также звезда отметила, что советует всем запастись необходимым, так как отключения электроэнергии в ближашее время будут еще неоднократно:

Видео дня

"После сегодняшнего обстрела Киева и области поняла, что стоит все же запастись самым необходимым. Скажем такие баллончики с газом, чтобы приготовить суп, которого хватит на пару дней. Мы пока без света и без воды".

Обстрел 23 ноября: подробности

Во второй половине для 23 ноября россияне совершили очередной обстрел критической инфраструктуры мирных городов Украины. Из-за этого практически вся страна осталась без электроснабжения, сообщали о перебоях со связью. Из-за повреждений по всей стране были введены аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, Ольга Сумская шокировала внешним видом и показала собственное укрытие от обстрелов.

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