Россия снова обстреляла объекты критической инфраструктуры в мирных городах Украины.

23 ноября Россия снова обстреляла Украину. Под огнем оказались Киев, Львов и другие города. Практически вся страна осталась без электроэнергии. Как на это отреагировали знаменитости - читайте в материале УНИАН.

Анна Кошмал

Звезда украинских сериалов напомнила, что Россия - страна-террорист. Также она рассказала, что рядом с ней что-то взорвалось.

"Совсем рядом очень громкий взрыв. Свет моргает и окна затрусились", - написала Кошмал.

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Также она показала скриншот сообщения, отправленного сторонником "русского мира". Неизвестный обвинил Анну в том, что она "оскорбляет" россиян.

Андрей Бедняков

Звезда шоу "Орел и решка" родом с Мариуполя высказался кратко. Он написал: "Как вы зае…" и выложил карту острова Бали.

Alyona Alyona

Артистка в своем блоге написала: "Это происходит опять. Который раз российские ракеты летят на наши города. Геноцид украинского народа продолжается. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях".

Также рэперша опубликовала шокирующие кадры последствий обстрела Киева.

Тина Кароль

Певица обнародовала в своем блоге видео с места прилета российской ракеты в Киеве. Также звезды сообщила, что множество городов остались без электричества.

Екатерина Осадчая

Звезда пожелала российским оккупантам, которые обстреливают мирных украинцев, гореть в аду.

Телеведущая подчеркнула, что этим нашу нацию не сломать.

Напомним, как звезды отреагировали на обстрел Украины 15 ноября.

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