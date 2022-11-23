Последствия удара по Киеву 23 ноября 2022 

23 ноября Россия снова обстреляла Украину. Под огнем оказались Киев, Львов и другие города. Практически вся страна осталась без электроэнергии. Как на это отреагировали знаменитости - читайте в материале УНИАН. 

Анна Кошмал

Звезда украинских сериалов напомнила, что Россия - страна-террорист. Также она рассказала, что рядом с ней что-то взорвалось. 

"Совсем рядом очень громкий взрыв. Свет моргает и окна затрусились", - написала Кошмал. 

Видео дня
Реакция Анны Кошмал / Скриншот

Также она показала скриншот сообщения, отправленного сторонником "русского мира". Неизвестный обвинил Анну в том, что она "оскорбляет" россиян. 

Реакция Анны Кошмал Скриншот

Андрей Бедняков

Звезда шоу "Орел и решка" родом с Мариуполя высказался кратко. Он написал: "Как вы зае…" и выложил карту острова Бали. 

Реакция Беднякова / Скриншот

Alyona Alyona

Артистка в своем блоге написала: "Это происходит опять. Который раз российские ракеты летят на наши города. Геноцид украинского народа продолжается. Берегите себя и оставайтесь в укрытиях".

Также рэперша опубликовала шокирующие кадры последствий обстрела Киева.

Реакция Alyona Alyona / Скриншот

Тина Кароль

Певица обнародовала в своем блоге видео с места прилета российской ракеты в Киеве. Также звезды сообщила, что множество городов остались без электричества. 

Реакция Тины Кароль / Скриншот
Реакция Тины Кароль / Скриншот

Екатерина Осадчая

Звезда пожелала российским оккупантам, которые обстреливают мирных украинцев, гореть в аду.

Телеведущая подчеркнула, что этим нашу нацию не сломать. 

Реакция Осадчей / Скриншот

Напомним, как звезды отреагировали на обстрел Украины 15 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: