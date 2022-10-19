Актриса театра и кино предстала перед своим подписчиками в очень "домашнем" виде.

Украинская актриса Ольга Сумская, которая регулярно в своем Instagram-блоге показывает шокирующие кадры разрушений в разных уголках нашей страны, показала, как и где прячется от воздушной тревоги. Так, она опубликовала снимки, сделанные в гардеробной. Там они с мужем Виталием Борисюком обустроили спальные места и забрали туда собак.

Ольга Сумская призвала всех украинцев не игнорировать сигналы воздушных тревог и при угрозе ракетного удара обязательно спускаться в укрытие. Несоблюдение этих правил может стоить жизни.

"Держимся! Не забываем экономить электроэнергию! Мои манюни всегда дарят море любви!" - написала актриса в блоге. Видео дня

Реакция соцсетей

Поклонников очень напугал ее внешний вид, ведь Ольга выглядит измученной. На фото видно, что у нее красные глаза. Однако фанаты отметили, что даже без прически и косметики Сумская все равно очень красивая. Вот что написали комментаторы:

"Какая красивая! Даже без сна!"

"Моя красавица, держимся!"

"Оля, спасибо, что всегда с нами на связи! Вы - одна из немногих, кто действительно помогает"

"Что мне в вас нравится, так это человечность, естественность, вы такая, как есть и не стесняйтесь этого, вы близко к народу! Держитесь",

"Ольга даже в бомбоубежище под обстрелами красивая"

Напомним, младшая дочь Сумской рассказала, как пережила разлуку с сестрой, которая уехала в Москву.

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