Она заявила, что Примадонна была холопом при власти.

Российская актриса Яна Поплавская, получившая известность благодаря роли Красной шапочки, в очередной раз вызверилась на Аллу Пугачеву. В комментарии росСМИ она заявила, что Примадонна мечтает вернуться в Россию.

Между тем она выдала, что артистка кормилась с рук и по вызову обслуживала российских чиновников.

"Только холопами при власти всегда были вы, Алла Борисовна! Кормились с рук, угождали, по вызову обслуживали дни рождения и праздники чиновников, лживо улыбались, называя это "дружбой и связями"! Холопы, возомнившие себя господами, что может быть ущербнее…" - выдала Поплавская.

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Стоит отметить, что такое заявление Поплаская сделала после того, как стало известно о визите Пугачевой в Россию.

Пугачева приехала в Россию - последние новости

3 ноября Аллу Пугачеву заметили на Ленинградском вокзале. Ее встретил водитель, который вскоре и отвез ее в поселок Грязь, где у Примадонны есть особняк.

Как оказалось, Примадонна приехала, чтобы завершить свои дела и забрать какие-то документы. Вскоре она снова уедет из страны-агрессора к супругу и детям на Кипр.

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