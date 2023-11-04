Певица приехала в Россию без детей и мужа.

Российская певица Алла Пугачева приехала в Россию якобы для того, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми. Семья не взяла их с собой, когда они в последний раз были в РФ. Об этом пишет российский Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник из окружения примадонны.

Отмечается, что Пугачева давно завещала младшим детям все свое имущество. При этом владельцем замка в подмосковной деревне Грязь является ее муж - шоумен Максим Галкин, которого в России признали иноагентом. Сообщается, что в окружении певицы считают, что Пугачева попытается помочь Галкину "решить вопрос со снятием иноагентского статуса".

"Предварительно, певице нужно решить некоторые вопросы с нотариусом, связанные с наследованием их детьми этого самого замка. Также ее целью были некие документы на детей, которые необходимы для завершения процесса переезда в их новые апартаменты в кипрском Лимассоле", - говорится в сообщении.

Утверждается, что Пугачева вечером 3 ноября заехала на территорию РФ через КПП в Псковской области: "Там она села на поезд и сегодня рано утром (4 ноября) приехала в свой замок в подмосковной деревне Грязь, где заранее началась подготовка к ее визиту".

По некоторым данным, примадонна также может посетить церемонию прощания с народным артистом РФ, дирижёром Юрием Темиркановым, который скончался накануне.

Пугачева вернулась в Россию - что сообщалось

Как писал УНИАН, 3 ноября Пугачева вернулась в Россию без детей и мужа. Была информация, что она прибыла в Москву в 7 утра. Примадонну заметили на Ленинградском вокзале, где ее встречал водитель. Детей и мужа Максима Галкина с ней не было. На тот момент причина ее визита была неизвестна.

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