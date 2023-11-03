Цель ее визита неизвестна.

Российская певица Алла Пугачева приехала в Россию. Как сообщают пропагандистские СМИ, она прибыла в Москву сегодня, в 7 утра.

Примадонну заметили на Ленинградском вокзале, где ее встречал водитель. Детей и мужа Максима Галкина с ней не было.

Сообщается, что вчера Пугачева пересекла границу в Псковской области. По сообщениям росСМИ, сейчас она уже приехала в свой замок в Грязи. Причина ее визита неизвестна.

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Кроме того, в сети появились фотографии, сделанные с Примадонной на вокзале. Она была в светлой шубе, джинсах и кепке. На ноги она обула лоферы. Также Пугачева надела очки. Вероятно, она хотела привлечь к себе меньше внимания.

К слову ранее стало известно, что Пугачева уже приезжала в Москву. По словам росСМИ, она перезахоронила своих родителей.

Позиция Пугачевой по войне в Украине

Алла Пугачева в начале полномасштабного российского вторжения выехала из страны-агрессора вместе с детьми и мужем. Они долгое время жили в Израиле, а затем появилась информация, что они перебрались на Кипр из-за войны на родине Галкина.

Стоит отметить, что пара активно осуждает кремлевский режим, а Галкин даже финансово помогает украинским беженцам.

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