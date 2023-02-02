Ранее музыкант неоднократно говорил, что не пытается заменить отца детям своей возлюбленной, ведь у них уже есть папа.

Владимир Дантес показал трогательное фото с сыном Даши и Миши Кацуриных (с Дашей он сейчас состоит в отношениях, - ред). На снимке Вова позирует на улице, где одной рукой держит маленького Ивана.

Данный снимок он подписал так: "Часто говорю, что надо быть с собой и со всеми честными. Часто слышу, что правда – это одно из сильнейших оружий в арсенале человека. И так же часто обманываю других и сам себя".

В комментариях поклонники предположили, что данная подпись касается вопроса с детьми, ведь будучи в отношениях с Дорофеевой Дантес заявлял, что не готов пока что к наследникам. Сейчас его мнение могло измениться на фоне частого общения с сыном и дочерью Даши Кацуриной.

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Реакция соцсетей

"Тебе очень идут дети"

"Вам подошла бы роль отца"

"О своих еще не думаете?"

"Вова, ты же сам пел, что "тебе уже тридцать". Своих не планируешь?"

История любви Вовы Дантеса и Даши Кацуриной

Весной прошлого года Дантес и Дорофеева сообщили о расставании. На следующий день о разрыве рассказали их близкие друзья - рестораторы Даша и Миша Кацурины.

Уже спустя несколько недель Дорофееву в Киеве заметили в объятиях Кацурина, летом они подтвердили свой роман. Позже об отношениях заявили Даша Кацурина и Вова Дантес.

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