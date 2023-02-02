Владимир Дантес показал трогательное фото с сыном Даши и Миши Кацуриных (с Дашей он сейчас состоит в отношениях, - ред). На снимке Вова позирует на улице, где одной рукой держит маленького Ивана.
Данный снимок он подписал так: "Часто говорю, что надо быть с собой и со всеми честными. Часто слышу, что правда – это одно из сильнейших оружий в арсенале человека. И так же часто обманываю других и сам себя".
В комментариях поклонники предположили, что данная подпись касается вопроса с детьми, ведь будучи в отношениях с Дорофеевой Дантес заявлял, что не готов пока что к наследникам. Сейчас его мнение могло измениться на фоне частого общения с сыном и дочерью Даши Кацуриной.
Реакция соцсетей
- "Тебе очень идут дети"
- "Вам подошла бы роль отца"
- "О своих еще не думаете?"
- "Вова, ты же сам пел, что "тебе уже тридцать". Своих не планируешь?"
История любви Вовы Дантеса и Даши Кацуриной
Весной прошлого года Дантес и Дорофеева сообщили о расставании. На следующий день о разрыве рассказали их близкие друзья - рестораторы Даша и Миша Кацурины.
Уже спустя несколько недель Дорофееву в Киеве заметили в объятиях Кацурина, летом они подтвердили свой роман. Позже об отношениях заявили Даша Кацурина и Вова Дантес.