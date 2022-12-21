Таролог сделал расклад на картах касательно того, какие сейчас отношения у Нади и Миши, а также ответил, как к этому относится Вова Дантес.

История любви Дорофеевой и Кацурина, а также Дантеса и Кацуриной стала весомым предметом обсуждений на протяжении всего года. В марте Надя и Вова сообщили, что расстаются. Причину развода не назвали, но со временем поклонники догадались - Дорофееву заметили в объятиях ресторатора и друга семьи Михаила Кацурина. Летом они подтвердили отношения.

После этого публика стала поговаривать о том, что экс-жена Миши Даша Кацурина проводит слишком много времени с Дантесом. Публика была шокирована информацией о том, что теперь они вместе.

Фанаты сначала предполагали, что это такой пиар ход, чтобы хоть как-то напомнить о себе во время войны. Однако сейчас уже больше шести месяцев обе пары показывают семейную идиллию, и, похоже, их все устраивает. Как утверждает таролог Макс Гордеев, у Нади вскоре еще и свадьба будет, чему Вова не очень рад.

"Да, 100% будет. И я тебе скажу, что у них идут позитивные аспекты. Десятка кубков говорит о семье, при этом об очень счастливой семье. И выпадает мне Дантес не в очень хорошем энергетическом состоянии. Это говорит о том, что он очень обижен", - прокомментировал эксперт в интервью Славе Демину.

Он говорит, что у Вовы будет не такая счастливая личная жизнь с Дашей, как у Нади с Мишей.

"Мы здесь видим не очень позитивную ситуацию, потому что я вообще не уверен в их будущем. Но если оно будет и даже будут дети, их отношения очень отличаются от тех, которые сейчас у Дорофеевой. На данный момент все вроде как хорошо и там, и там. Но он еще не отпустил Надю. Двойка мечей говорит, что у него на сердце до сих пор очень много ран из-за этого союза", - резюмировал Макс Гордеев.

Напомним, таролог Макс Гордеев объяснил, почему у Тины Кароль нет отношений.

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