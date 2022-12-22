Пара встречается относительно недавно.

Украинский ресторатор Даша Кацурина рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Владимир Дантес захотел детей. Как ранее говорил сам артист, он пока не готов к детям, однако, видимо, отношения с Дашей у них настолько хорошие, что он решился на этот серьезный шаг.

На своей странице в Instagram Даша опубликовала фото с Владимиром и своими детьми от первого брака с Михаилом Кацуриным, который ушел от нее к певице Наде Дорофеевой.

"Вова, люблю тебя и уже скучаю", - подписала фото Кацурина.

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Позже она обнародовала еще одно с лаконичной подписью: "Вова приехал в Варшаву в рамках тура "Пожар" и требует у меня еще детей. Что делать?"

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев рассказал, что Дантес еще не может отпустить Дорофееву, поэтому пока он не до конца счастлив в отношениях с Дашей Кацуриной.

А вот Дорофеевой и Мише Кацурину он предрек счастливую совместную жизнь. Эксперт не исключил, что совсем скоро они могут сыграть свадьбу.

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