Украинская певица Mamarika и шоумен Сергей Середа признались, что скоро станут родителями.
Пара вместе уже шесть лет, чуть больше года они состоят в официальном браке. В своем Instagram будущие родители впервые показали "беременные" фото Mamarika. Судя по животику, пара очень долго скрывала эту новость от общества.
"Когда мы увидели заветные две полоски, то оба плакали и понимали, что с этого момента наша жизнь никогда не будет прежней и это самое лучшее, что могло с нами случиться! Описать словами эти эмоции невозможно – это пик счастья нашей семьи и огромная благодарность Богу за то, что услышал наши молитвы", - рассказала певица в интервью "Отдохни".
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