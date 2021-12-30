Не у всех знаменитостей 2021 год прошел спокойно.

2021 год был наполнен не только радостными событиями, но и ссорами, потрясениями и даже грязью, которую знаменитости выливали друг на друга.

В последнее время едва не из каждого утюга мы слышали о конфликте Славы Каминской и Виктории Смеюхи. Девушки 15 лет выступали на одной сцене в составе группы "НеАнгелы". Вот только после распада группы они решили вылить всю грязь друг на друга, которая накопилась за годы сотрудничества.

Виктория неоднократно говорила, что Слава могла ее оскорбить и даже поднять на нее руку. Кроме того, и сама Смеюха может провоцировать конфликты. Недавно она разрезала торт с изображением Каминской и съела его. В прочем, их конфликт длится и до сих пор.

Читайте такжеИзвестная блогер-миллионник перед Новым годом попала в больницуТакже в центре скандала оказалась семья певца Виктора Павлика. Его третья и четвертая жена публично начали выяснять отношения. Лора Созаева говорила о том, что артист хочет выгнать ее на улицу из квартиры, которую они ранее взяли в ипотеку. Кроме того, женщина неоднократно оскорбляла новую супругу Павлика - Екатерину Репяхову. В результате все дошло до того, что Катя несколько раз подавал иск в суд на Созаеву. Но суд отклонил ее прошение. Сейчас Репяхова вместе с адвокатом намерена довести начатое до конца.

Интересно и то, что Виктор не поддержал свою супругу в этом вопросе. Более того, у них на этой почве также возник скандал, и Катя не была уверена, что они будут и дальше вместе жить.

Еще одна неприятная ситуация произошла в семье Святослава Вакарчука. Недавно артист заявил, что разводится со своей супругой Лялей Фонаревой. Вместе они были 20 лет, но общими детьми так и не обзавелись. При этом он долго не тосковал, и вскоре после развода стало известно, что у него родился первенец. Кто мама звездного малыша - пока Вакарчук не разглашает.

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