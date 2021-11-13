Исполнительница поделилась сокровенным.

Украинская певица Мята (настоящее имя – Юлия Загорская) рассказала о пережитом домашнем насилии в прошлом, а также раскрыла новые подробности болезни старшего сына.

В программе "ЖВЛ", запись которой опубликована в YouTube, певица поделилась, что долго боялась отношения, а потому целый год игнорировала знаки внимания своего будущего мужа.

"Очень боялась отношений. Потому что пример моих родителей – матери и отца – не очень хороший. То, что сейчас называется домашним насилием в семье, к сожалению, я это все пережила. Тяжело говорить об этом, на самом деле", – отметила она, не сдерживая слезы.

Также Юлия рассказала о болезни сына, который пережил два инсульта:

Читайте такжеДжамала с мужем полетели в романтическое путешествие в Италию (фото)"Все хорошо было до тех пор, пока не сделали первую прививку. Как оказалось, Юре вообще нельзя было делать прививку. У него было два инсульта. Ему уже 13. В 10 лет он только начал держать ручку, потому что рука у него не работала. Мы лечимся по сегодняшний день. Он разговаривает уже. Сейчас я могу сказать, что я – мама, которая в этом году сделала документы инвалидности своему ребенку".

Ранее сообщалось, что Мята сделала несколько откровенных признаний о проблемах со здоровьем в прошлом.

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Автор: Катерина Шварц