Украинская певица Мята (настоящее имя – Юлия Загорская) рассказала о проблемах со здоровьем в прошлом.
Несколько откровенных признаний исполнительница сделала в программе "ЖВЛ", запись которой опубликована в YouTube.
"Я помню себя маленькой, когда я носила огромный тяжелый рюкзак... и огромнейшую бандуру, – вспомнила певица. – Как-то утром я встала и не смогла повернуть шею. Меня сразу повели к врачам. И они сказали: "Вы знаете, если у нее не пройдет, то она у вас останется паралитиком"… И я помню, я целый год ходила, и мне вправляли шею. Боль была просто адская".
После этого Юлия перестала носить тяжелую бандуру и решила начать петь.
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"Когда я поступила в училище Глиера, моя преподавательница по вокалу сказала: "Ты должна похудеть", – рассказала Мята.
В итоге девушка за несколько месяцев похудела с 64 килограмов до 45, но остановиться она уже не могла:
"Вес упал до 38 килограммов, и я поняла, что я на грани анорексии… Я начала больше есть".
Ранее Мята впервые рассказала о диагнозе своего старшего сына, который в детстве перенес инсульт.
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